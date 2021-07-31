«Сколько можно оголяться?»: в Сети возмутились фото Бузовой в бикини

Фото: instagram/buzova86

Телеведущая и певица Ольга Бузова устроила себе мини-отпуск и улетела в Грецию. Она отдыхает на Санторини. Артистка опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram снимки в бикини из бассейна. На них звезда запечатлелась в довольно откровенных позах, что вызвало критику со стороны многих ее подписчиков.

— Нет слов, чтобы передать свое состояния. Я счастлива здесь и сейчас, — подписала фото Бузова в Instagram.

Пользователи отметили, что им уже надоели снимки певицы, где она, не стесняясь демонстрирует свое тело. Также некоторые написали, что звезда никогда не показывает естественные фото, все время используя фильтры.

«Не пойму, для чего человек живет, ни детей, ни мужа, одно самолюбование»; «Оля, ты жиреешь на глазах»; «С губами то что? Что за диагноз?»; «Как некрасиво, Оля. Уродливо выставлять ежечасно пятую точку, приелось, стало неинтересно, скучно. Хватит смешить народ»; «Сколько можно оголяться?» — возмутились фолловеры.

Фото: instagram.com/buzova86/

Однако нашлись и такие фанаты, которым понравились фото Бузовой. Они засыпали ее комплиментами.

«Великолепно выглядишь!»; «Потрясающие фото»; «Очень красивая, роскошная, сексуальная, женственная девочка!» — оставили комментарии поклонники.

Бузову запечатлели в объятиях мужчины на отдыхе в Греции. В Сети появилась фотография, на которой певицу несет на руках высокий молодой человек. Снимок опубликовала подруга звезды, которая поздравила ее с выходом релиза.