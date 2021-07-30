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Бузову запечатлели в объятиях мужчины на отдыхе в Греции

Анастасия Колоскова

Общество
Бузову запечатлели в объятиях мужчины на отдыхе в Греции
Фото: instagram/buzova86

В Сети появилась фотография, на которой популярную певицу Ольгу Бузову несет на руках высокий молодой мужчина. Снимок опубликовала подруга звезды, которая поздравила ее с выходом релиза.

Фотография сделана в Греции, где в настоящее время отдыхает ведущая. На снимке парочка запечатлена со спины, и кто именно сопровождает звезду, понять сложно. Кавалер певицы молод, худощав, у него короткие темные волосы.

Поклонники певицы нашли сходство между неизвестным ухажером и бывшим мужем Бузовой Дмитрием Тарасовым.

Также высказывались предположения, что на снимке запечатлен PR-директор певицы Антон Богославский, который часто сопровождает ее в поездках, пишет WomanHit.

Новый трек Бузовой носит название «Женская доля» и рассказывает, как певица справляется с «тоннами» хейта в свой адрес.

Ольга Бузова четыре года была замужем за футболистом Дмитрием Тарасовым. После развода она долгое время встречалась с блогером Давидом Манукяном.

В январе 2021 года Бузова заявила, что расстается с Манукяном спустя полтора года отношений. Она обвинила его в насилии и изменах. Мать музыканта не стала отмалчиваться и обвинила певицу в алкоголизме и доведении сестры до инсульта. Вскоре случившееся прокомментировал сам Дава, назвав отношения с Бузовой пройденным этапом. Затем рэпер выпустил трек «Обнулила нас», посвященный, по всей видимости, разрушенному роману.

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