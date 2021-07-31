Дерматолог предупредил о смертельно опасном новом тренде

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В России стали популярными так называемые солнечные татуировки, которые получаются из сочетания загорелых и светлых участков кожи. Дерматолог, косметолог Станислав Арканников рассказал о смертельной опасности этого тренда.

Он сообщил, что медики считают это развлечение одним из самых нездоровых за последние годы, потому что люди находятся на солнце в самые опасные часы. Врач напомнил, что безопаснее всего загорать до 10 и после 17 часов, когда снижается солнечная активность.

— Естественно, чтобы «солнечную татуировку» сделать в эти часы, придется потратить на эксперимент не один день, иначе разницу в цвете кожи не получишь. Поэтому такие манипуляции проводятся в период максимальной солнечной активности, а это может вызвать солнечный ожог, — объяснил дерматолог в беседе с радио Sputnik.

Арканников добавил, что солнечный ожог вызывает тяжелые последствия, в том числе повреждение клеток и ускоренное старение, но самое страшное из них — это онкологическое заболевание кожи или меланома. Особенною опасность представляют родинки, они могут перейти в злокачественное новообразование, из-за которого человек умрет.

По словам врача, в настоящее время озоновый слой истощился, поэтому солнце становится более агрессивным для всего живого, и пренебрежение правилами приведет к тяжелым последствиям для здоровья. Дерматолог призвал загорать с умом и отказаться от сомнительной моды на «солнечные татуировки».

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