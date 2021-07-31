Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Названы девять женских имен, представительницы которых притягивают мужчин

Юлия Курганова

Общество
Названы девять женских имен, представительницы которых притягивают мужчин
Фото: pixabay.com

Специалисты утверждают, что женские имена — это не просто набор букв, а закодированные магические послания, которые влияют на мужчин. Они назвали девять имен, всегда притягивающих представителей сильного пола.

Виолетта — смелая и эмоциональная дама. Ее отменный вкус, стремление всегда выглядеть роскошно и нестандартно одеваться подкупают. Притягательная и таинственная — она станет хорошей партией как для молодого карьериста, так и для состоявшегося бизнесмена. Но ее любвеобильность и желание быть в центре внимания часто заставляют избранника понервничать.

Ева — принципиальная и чувственная особа буквально магнитом притягивает к себе мужчин. Однако не каждому из них она ответит взаимностью. Так, прагматичные и холодные красавцы всегда будут бегать рядом, а нежный и застенчивый юнец, наверняка, станет достойным мужем.

Немного грубая, но заводная Жанна сведет с ума любого мужчину. Эта дама знает, как себя подать и чем ответить красавцу на приглашение сходить на свидание. Самостоятельная и сильная духом Жанна никогда не засидится «в девках». Главное — любить ее по-настоящему, и тогда она посвятит всю жизнь возлюбленному.

Ирина — эта красивая и гордая особа не знает отбоя от поклонников. Ее коммуникабельность и харизма действуют на мужчин притягательно. Однако завышенные требования Ирины к противоположному полу зачастую становятся проблемой — она долго не может найти партнера. Если же такое случилось, то она будет верна мужу всю жизнь.

Милая и нежная Лилия всегда будет купаться в мужском внимании. Но с ней надо быть на чеку: используя обаяние эта девушка умело манипулирует противоположным полом. К тому же, она сильно влюбчива. Ее избраннику следует потрудиться, чтобы доказать любимой, что он самый лучший и не стоит заглядываться на других.

Любовь — артистичности и общительности этой дамы можно только позавидовать. Именно эти качества заставляют мужчин доверять ей по-настоящему. Но несмотря на то, что претендентов на руку и сердце — всегда масса, Любовь не спешит отвечать взаимностью. Прекрасная хозяйка и верная жена — она долго будет искать достойного избранника.

Красивая и обаятельная Марта умеет и любит стильно одеваться, чтобы взбудоражить фантазии мужчин. У этой особы всегда много кавалеров, но замуж она не спешит: ей просто нравится внимание сильного пола, но тратить молодые годы на уборку и детские пеленки, по ее мнению, не стоит.

Ольга — женственная и чуткая девушка. Она всегда занята, но в свободное от работы время посвящает себя разговорам о высоком и духовном с разными поклонниками. Впрочем, эта ситуация длится недолго. Выйдя замуж за единственного и неповторимого Ольга навсегда останется ему верной.

Виктория в переводе означает «победа». Это кредо она несет и по жизни. Яркая и очаровательная эта дама никогда не будет обделена вниманием. Обладательницам этого имени не обязательно быть красотками, потому что их сила — во внутреннем стержне, который позволяет мужчине немного расслабиться. Виктория сразу дает понять, что она готова преодолевать любые трудности с избранником, сообщается в дзен-канале «Журнал Элипс».

Астролог перечислил имена, обладателям которых повезет летом. Михаил Филоненко рассказал, обладателям каких мужских и женских имен можно рассчитывать на везение в любви и финансовых делах летом 2021 года.

Читайте также:
мужчиныромантические отношенияженские имена
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Два способа полакомиться ягодами

Светлана Разворотнева
Светлана Разворотнева

Надо строить наемное жилье

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Не выбирайте женщину, как кобылу

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Эти правила написаны кровью

Игорь Реморенко
Игорь Реморенко

Образование ждут перемены

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Америка, убираясь, приберись!

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Друг не должен быть товаром

Все мнения
О проекте