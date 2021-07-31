Названы девять женских имен, представительницы которых притягивают мужчин

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Специалисты утверждают, что женские имена — это не просто набор букв, а закодированные магические послания, которые влияют на мужчин. Они назвали девять имен, всегда притягивающих представителей сильного пола.

Виолетта — смелая и эмоциональная дама. Ее отменный вкус, стремление всегда выглядеть роскошно и нестандартно одеваться подкупают. Притягательная и таинственная — она станет хорошей партией как для молодого карьериста, так и для состоявшегося бизнесмена. Но ее любвеобильность и желание быть в центре внимания часто заставляют избранника понервничать.

Ева — принципиальная и чувственная особа буквально магнитом притягивает к себе мужчин. Однако не каждому из них она ответит взаимностью. Так, прагматичные и холодные красавцы всегда будут бегать рядом, а нежный и застенчивый юнец, наверняка, станет достойным мужем.

Немного грубая, но заводная Жанна сведет с ума любого мужчину. Эта дама знает, как себя подать и чем ответить красавцу на приглашение сходить на свидание. Самостоятельная и сильная духом Жанна никогда не засидится «в девках». Главное — любить ее по-настоящему, и тогда она посвятит всю жизнь возлюбленному.

Ирина — эта красивая и гордая особа не знает отбоя от поклонников. Ее коммуникабельность и харизма действуют на мужчин притягательно. Однако завышенные требования Ирины к противоположному полу зачастую становятся проблемой — она долго не может найти партнера. Если же такое случилось, то она будет верна мужу всю жизнь.

Милая и нежная Лилия всегда будет купаться в мужском внимании. Но с ней надо быть на чеку: используя обаяние эта девушка умело манипулирует противоположным полом. К тому же, она сильно влюбчива. Ее избраннику следует потрудиться, чтобы доказать любимой, что он самый лучший и не стоит заглядываться на других.

Любовь — артистичности и общительности этой дамы можно только позавидовать. Именно эти качества заставляют мужчин доверять ей по-настоящему. Но несмотря на то, что претендентов на руку и сердце — всегда масса, Любовь не спешит отвечать взаимностью. Прекрасная хозяйка и верная жена — она долго будет искать достойного избранника.

Красивая и обаятельная Марта умеет и любит стильно одеваться, чтобы взбудоражить фантазии мужчин. У этой особы всегда много кавалеров, но замуж она не спешит: ей просто нравится внимание сильного пола, но тратить молодые годы на уборку и детские пеленки, по ее мнению, не стоит.

Ольга — женственная и чуткая девушка. Она всегда занята, но в свободное от работы время посвящает себя разговорам о высоком и духовном с разными поклонниками. Впрочем, эта ситуация длится недолго. Выйдя замуж за единственного и неповторимого Ольга навсегда останется ему верной.

Виктория в переводе означает «победа». Это кредо она несет и по жизни. Яркая и очаровательная эта дама никогда не будет обделена вниманием. Обладательницам этого имени не обязательно быть красотками, потому что их сила — во внутреннем стержне, который позволяет мужчине немного расслабиться. Виктория сразу дает понять, что она готова преодолевать любые трудности с избранником, сообщается в дзен-канале «Журнал Элипс».

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