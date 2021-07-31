Российские волейболистки вышли в плей-офф Олимпиады в Токио

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Россияне обеспечили себе проход в плей-офф волейбольного турнира на Олимпийских играх в Токио. В субботу, 31 июля, россиянки уверенно обыграли США со счетом 3:0.

На счету женской российской сборной на данный момент три победы на соревнованиях. Подопечные Серджо Бузато досрочно вышла в четвертьфинал Олимпиады.

В следующем матче отечественные спортсменки будут играть с Турцией. Матч состоится 2 августа, сообщает RT.

Бацарашкина выиграла для российской сборной золотую медаль на Олимпийских играх в Токио. Девушка стала первой в стрельбе из пистолета с 25 метров. В финале россиянка одержала победу над корейской спортсменкой Ким Минджун. Бронза досталась китаянке Сяо Цзяжуйсюань.

Позднее лучница Осипова завоевала серебро на Олимпийских играх в Токио и принесла российской сборной 32-ю медаль. В финальной схватке российская спортсменка уступила победу лучнице из Кореи Ан Сан. Перестрелка завершилась со счетом 5:6. Бронзовая награда досталась представительнице Италии Лучилле Боари.

Олимпиада в Токио была перенесена на год из-за коронавируса и проходит с 23 июля по 8 августа. Она должна стать самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Планируется участие почти 19 тысяч спортсменов. От России на Олимпиаде выступают 335 спортсменов. Талисманами нашей команды являются Шапко-кот и Мишка-неваляшка.