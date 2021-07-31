Названы три знака зодиака, представительниц которых чаще бросают мужчины

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Астрологи назвали знаки зодиакальной дюжины, от представительниц которых часто уходят мужчины. Именно Близнецы, Львы и Скорпионы могут спровоцировать разлад в отношениях.

Женщины-Близнецы всегда считались обладательницами природного обаяния. Они хорошо могут поддержать беседу и в любую минуту готовы помочь своему возлюбленному. Однако в условиях обыденной жизни Близнецы довольно часто агрессивны. Такое поведение приводит к частым ссорам с партнером.

Представительницы Львов всегда знают себе цену. Но своим возлюбленным они помогают крайне редко. В том числе, не могут полностью лишить себя внимания других ухажеров.

Женщины-Скорпионы, так как они очень многогранны, способны быстро заполучить ключ от сердца избранника. Однако представительницы знака порой ведут себя вспыльчиво, что часто приводит к распаду отношений, отмечает ФАН.

Астролог перечислил имена, обладателям которых повезет летом. Михаил Филоненко рассказал, обладателям каких мужских и женских имен можно рассчитывать на везение в любви и финансовых делах летом 2021 года.