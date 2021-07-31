Оториноларинголог перечислил распространенные летние заболевания

Фото: pixabay.com

Врач-оториноларинголог НИКИ оториноларингологии имени Л.И. Свержевского департамента здравоохранения Москвы Михаил Артемьев объяснил, почему в жаркое время может начаться ангина и возникнуть наружный отит.

— «Заболеть от жары» звучит не намного реже, чем «простыл на холоде». Стакан ледяного напитка может привести к обострению хронического тонзиллита и проявиться ангиной. Переохлаждение способствует снижению местного иммунитета, что в свою очередь может активизировать хронический очаг инфекции в миндалинах и привести к развитию острого воспаления, — предупредил Артемьев.

Также риск заражения коронавирусной инфекцией может вызвать снижение защитных функций организма, для чего неоходимо вакцинироваться.

Медик также предупредил, что без лечения ангина может вызвать ряд осложнений. Пациенты должны соблюдать постельный режим, теплое обильное питье, легкую диету. В некоторых случаях может быть показана антибактериальная терапия, для чего необходимо обратиться к врачу.

— Вторая по распространенности «летняя» проблема — это отит. Наружный отит происходит из-за развития бактериальной инфекции, — рассказал врач.

По его мнению, отит может начаться после путешествия на самолете. При возникновении заложенности уха в полете можно попить воды либо рассосать леденец. Однако в случаях, когда это не помогает, для снятия отека и восстановления вентиляции врач порекомендовал использовать сосудосуживающие капли в нос.

Однако боль в ухе может быть симптомом и других заболеваний, поэтому не стоит заниматься самолечением, предупреждает Артемьев.

— И, конечно, отдельно стоит упомянуть про лечение острого ринита и гайморита, которые тоже могут возникнуть у вас летом как результат аллергической реакции или ОРВИ, — цитирует врача РИА Новости.

Врач-отоларинголог и фониатр Анна Колесникова назвала ситуации, когда следует удалять небные миндалины.