Женская сборная России по фехтованию на саблях вышла в финал Олимпиады в Токио

Фото: Twitter / Olympic Russia

Российские саблистки вышли в финал на Олимпийских играх в Токио. Игра состоялась в субботу, 31 июля.

В полуфинале российская сборная в составе Софьи Великой, Софии Поздняковой и Ольги Никитиной обыграла команду из Южной Кореи. Игра завершилась со счетом 45:26 в пользу России. Финал состоится 31 июля в 13:30.

Российская саблистка София Позднякова в понедельник, 26 июля, победила соотечественницу Софью Великую, завоевав золото Олимпийских игр в Токио. Великая завоевала серебряную медаль.

Ранее стало известно, что российские волейболистки вышли в плей-офф Олимпийских игр. Россиянки уверенно обыграли США со счетом 3:0. На счету женской российской сборной на данный момент три победы на соревнованиях.

Олимпиада в Токио была перенесена на год из-за коронавируса и проходит с 23 июля по 8 августа. Она должна стать самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Планируется участие почти 19 тысяч спортсменов. От России на Олимпиаде выступают 335 спортсменов. Талисманами нашей команды являются Шапко-кот и Мишка-неваляшка.