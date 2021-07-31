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Женская сборная России по гандболу обыграла Францию и досрочно вышла в плей-офф ОИ-2020

София Долганова

Сюжет: 

Олимпиада в Токио
Спорт
Женская сборная России по гандболу обыграла Францию и досрочно вышла в плей-офф ОИ-2020
Фото: Twitter / Olympic Russia

Российские гандболистки в субботу, 31 июля, победили команду Франции в игре группового этапа Олимпийских игр в Токио.

Матч завершился со счетом 28:27 (15:17) в пользу России. Екатерина Ильина забросила во время матча девять мячей.

Российская сборная находится на втором месте в таблице группы. Команда России уже обеспечила себе выход в четвертьфинал Игр.

Финальная игра группового этапа состоится с Испанией 2 августа.

Ранее 31 июля стало известно, что женская сборная России по фехтованию на саблях вышла в финал Олимпиады в Токио.

Кроме того, российские волейболистки вышли в плей-офф ОИ. Россиянки уверенно обыграли США со счетом 3:0.

Олимпиада в Токио была перенесена на год из-за коронавируса и проходит с 23 июля по 8 августа. Она должна стать самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Планируется участие почти 19 тысяч спортсменов. От России на Олимпиаде выступают 335 спортсменов. Талисманами нашей команды являются Шапко-кот и Мишка-неваляшка.

На Олимпиаду в Токио российские спортсмены приехали в качестве команды Олимпийского комитета России. В случае победы спортсмена из РФ на церемонии награждения звучит музыка Петра Чайковского вместо национального гимна. Россиянам также запрещено выступать на соревнованиях под своим флагом.

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