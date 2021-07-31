Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Рогозин заявил, что снижение давления в модуле «Звезда» не связано со стыковкой модуля «Наука»

София Долганова

Общество
Рогозин заявил, что снижение давления в модуле «Звезда» не связано со стыковкой модуля «Наука»
Фото: Антон Кардашов / АГН Москва

Падение давления в переходной камере модуля «Звезда», где произошла утечка воздуха, никак не связано со стыковкой модуля (МЛМ) «Наука». Об этом сообщил в субботу, 31 июля, генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

— Прогнозируемое и вовсе не «резкое» падение давления в пока еще проблемной «Звезде». И с МЛМ никак не связано, — написал Рогозин в Twitter.

До этого эксперты сообщили, что давление в отсеке «Звезды» упало до 154 миллиметров ртутного столба.

В октябре 2020 года экипаж МКС обнаружил трещину длиной 4,5 сантиметра в промежуточной камере «Звезды» и временно заклеил ее. Эта трещина не угрожала станции и экипажу. Позднее выяснилось о наличии второй трещины, которую экипаж также заделал в марте, но утечка воздуха не прекратилась.

В мае отмечалось, что Россия и США создали рабочую группу для поиска причин утечки воздуха на МКС. Она работает над путями устранения утечки воздуха на станции.

Читайте также:
Дмитрий РогозинРоскосмосМКС
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Два способа полакомиться ягодами

Светлана Разворотнева
Светлана Разворотнева

Надо строить наемное жилье

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Не выбирайте женщину, как кобылу

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Эти правила написаны кровью

Игорь Реморенко
Игорь Реморенко

Образование ждут перемены

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Америка, убираясь, приберись!

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Друг не должен быть товаром

Все мнения
О проекте