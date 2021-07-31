Рогозин заявил, что снижение давления в модуле «Звезда» не связано со стыковкой модуля «Наука»

Фото: Антон Кардашов / АГН Москва

Падение давления в переходной камере модуля «Звезда», где произошла утечка воздуха, никак не связано со стыковкой модуля (МЛМ) «Наука». Об этом сообщил в субботу, 31 июля, генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

— Прогнозируемое и вовсе не «резкое» падение давления в пока еще проблемной «Звезде». И с МЛМ никак не связано, — написал Рогозин в Twitter.

Сейчас посмотрел отчеты главных операторов по давлению:

14.07 - 473 мм,

20.07 - 273 мм,

25.07 - 200 мм,

накануне стыковки с МЛМ:

28.07 - 167 мм,

29.07 - 160 мм.. Прогнозируемое и вовсе не "резкое" падение давления в пока еще проблемной "Звезде". И с МЛМ никак не связано. https://t.co/INmHaHjn5M — РОГОЗИН (@Rogozin) July 31, 2021

До этого эксперты сообщили, что давление в отсеке «Звезды» упало до 154 миллиметров ртутного столба.

В октябре 2020 года экипаж МКС обнаружил трещину длиной 4,5 сантиметра в промежуточной камере «Звезды» и временно заклеил ее. Эта трещина не угрожала станции и экипажу. Позднее выяснилось о наличии второй трещины, которую экипаж также заделал в марте, но утечка воздуха не прекратилась.

В мае отмечалось, что Россия и США создали рабочую группу для поиска причин утечки воздуха на МКС. Она работает над путями устранения утечки воздуха на станции.