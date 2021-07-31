Москвичи смогут принять участие в тестировании технологии Face Pay в метро

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Тестирование технологии Face Pay фокус-группой жителей столицы начинается на Филевской линии столичного метро. Об этом в субботу, 31 июля, сообщила пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— Самый быстрый, удобный и безопасный — на Филевской линии метро для пассажиров заработает Face Pay. Мы начинаем его тестирование. Пока для одной тысячи человек. Постепенно подключим к тесту все линии и увеличим фокус-группу, и до конца года сервис будет доступен уже на всех станциях, как мы и обещали, — сообщается в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что Face Pay будет еще одним удобным, но не обязательным способом оплаты проезда для пассажиров.

Как подчеркнули в дептрансе, москвичам нужно будет проходить через турникеты, перед которыми на полу будет находиться круглый черный стикер. Бесплатная пересадка на МЦК и МЦД по банковской карте будет сохранена. Персональная информация надежно защищена и никому не передается. Отказаться от участия в проекте можно будет в любой момент.

Заместитель мэра столицы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов отметил, что работники метро уже используют этот сервис и совершили свыше одного миллиона успешных проходов на станции. Первой линией введения технологии станет Филевская, а далее Face Pay будет распространяться на всех ветках метро.

На всех станциях метро Москвы планируется ввести систему оплаты проезда по программе распознавания лиц Face Pay до конца 2021 года.

Столичная подземка сильно изменилась за последние годы. Специально для москвичей был составлен топ-10 инноваций и улучшений, которые реализовали в метро.