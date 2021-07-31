Более 23,8 тысячи новых случаев коронавируса выявили в России за сутки

Фото: Артем Соболев / Вечерняя Москва

За последние 24 часа в Российской Федерации выявили 23 807 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в 85 регионах. Об этом в пятницу, 30 июля, сообщили в Telegram-канале Оперштаба Москвы.

При этом 9 процентов заболевших не имели клинических проявлений инфекции.

Фото: Стопкоронавирус.рф

По количеству заболевших COVID-19 лидируют Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Там выявили 3514, 1915 и 1592 новых случая коронавируса соответственно.

Кроме того, в стране за минувшие сутки зафиксировали 792 летальных исхода. За весь период пандемии в стране умерло 158 563 человека. Полностью вылечился от инфекции за последние 24 часа 19 771 пациент. Таким образом, общее число выздоровевших достигло 5 608 619 человек.

Фото: Стопкоронавирус.рф

21 июля вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что ситуация с коронавирусом в России остается напряженной, только в десяти регионах фиксируется снижение заболеваемости.

Одним из способов победы над коронавирусной инфекцией является вакцинация. В России зарегистрированы четыре вакцины: «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона».