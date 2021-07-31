Россия направит в Турцию авиагруппировку для тушения пожаров

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Для борьбы с лесными пожарами по запросу Турции будет направлена авиагруппировка Минобороны и МЧС в количестве 11 единиц техники. Об этом в субботу, 31 июля, сообщает МЧС России.

— В РФ обратились власти Турецкой Республики с просьбой оказать помощь в тушении разбушевавшихся лесных пожаров вблизи населенных пунктов и туристических зон, где сейчас отдыхает большое количество граждан РФ. Принято положительное решение. В Турцию будет направлена сводная авиагруппировка Минобороны России и МЧС России в количестве 11 единиц техники, — цитирует РИА Новости сообщение МЧС,

До этого президент России Владимир Путин пообещал президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, что будет способствовать разрешению ситуации с лесными пожарами. Глава России озвучил это во время телефонного разговора. Также во время переговоров лидеры обсудили и иные стороны двусторонних отношений, включая сотрудничество в сфере торговли, экономики и энергетики.

29 июля власти Мармариса приступили к эвакуации местных жителей и туристов из района, где бушует сильный лесной пожар.

28 июля сообщалось о лесных пожарах в районе Манавгат. Как уточнили в Генконсульстве России, экскурсии в данном регионе приостановили и аннулировали до нормализации обстановки.