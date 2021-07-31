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Евгений Нифантьев: Вакцина дает гарантию, что течение болезни не будет тяжелым

Павел Гриднев

Общество
Евгений Нифантьев: Вакцина дает гарантию, что течение болезни не будет тяжелым
Фото: Галина Бродская

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал жителей столицы не откладывать вакцинацию от COVID-19, несмотря на улучшение эпидемиологической ситуации. При этом своим указом он отменил обязательное ношение перчаток в общественных местах. Член Общественной палаты РФ, председатель координационного совета Российской ассоциации аптечных сетей Евгений Нифантьев отметил, что на сегодняшний день вакцинация — единственный способ побороть эту болезнь.

— Я с первых дней был на рубеже борьбы с коронавирусной инфекцией. Мы, фармацевты и провизоры, — те люди, которые подавали «снаряды» врачам. И мне пришлось столкнуться с вирусом два раза. Такого никому не пожелаешь: эти две недели ты не понимаешь, выкарабкаешься или нет. И я абсолютно убежден в том, что единственный способ побороть эту болезнь — как можно большему числу людей сделать прививку. Этим мы защитим людей, которые не могут сделать прививку по медицинским показаниям, — отметил Евгений Нифантьев.

При этом, по его словам, никакая вакцина не может дать стопроцентных гарантий, что человек не заболеет. Но она дает гарантию, что, заболев, он останется жив, а течение болезни не будет тяжелым. Это также подтверждает статистика лечебных учреждений: очень малая часть пациентов больниц не сделала прививку. Но практически все они не болеют в тяжелой форме.

— Не стоит забывать простой человеческий принцип: нельзя жить в обществе и быть свободным от общества. Мы несем ответственность не только за себя, но и за тех людей, которые нас окружают. Для меня самые близкие люди — это моя семья. У меня пожилые родители. Папе 84 года, он заслуженный врач РФ, маме — 70 с небольшим, она тоже врач. Оба сделали прививку. Также «Спутником» привились моя родная сестра и племянница, которая переболела и работает в «красной зоне». У нас четыре поколения медицинских работников, и мы понимаем, что специалисты точно выбирают вакцинацию, – подчеркнул Нифантьев.

По данным, озвученным мэром 20 июля, число привившихся от COVID-19 в Москве превысило 4 миллиона, оба компонента вакцины получили 2,2 миллиона человек.

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