Российские саблистки завоевали золото в командном турнире на Олимпиаде в Токио

Фото: Twitter / Olympic Russia

Российские саблистки принесли сборной России 11-е золото Олимпийских игр в Токио, победив в командном турнире.

Софья Великая, София Позднякова и Ольга Никитина в финале победили команду из Франции со счетом 45:41.

Кроме того, 31 июля россиянки Юлия Каримова и Юлия Зыкова завоевали серебро и бронзу в стрельбе из винтовки из трех положений с 50 метров на ОИ.

Таким образом, на данный момент Россия на Олимпиаде в Токио завоевала 36 медалей — 11 золотых, 15 серебряных и 11 бронзовых. Страна находится на 4-м месте в таблице медалей. Первые три строчки занимают Китай, Япония и США.

Олимпиада в Токио была перенесена на год из-за коронавируса и проходит с 23 июля по 8 августа. Она должна стать самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Планируется участие почти 19 тысяч спортсменов. От России на Олимпиаде выступают 335 спортсменов. Талисманами нашей команды являются Шапко-кот и Мишка-неваляшка.

На Олимпиаду в Токио российские спортсмены приехали в качестве команды Олимпийского комитета России. В случае победы спортсмена из РФ на церемонии награждения звучит музыка Петра Чайковского вместо национального гимна. Россиянам также запрещено выступать на соревнованиях под своим флагом.