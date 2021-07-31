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Россиянки завоевали серебро и бронзу в стрельбе из винтовки на Олимпиаде в Токио

Виктория Непомнищева

Сюжет: 

Олимпиада в Токио
Спорт
Россиянки завоевали серебро и бронзу в стрельбе из винтовки на Олимпиаде в Токио
Фото: Unsplash

Россиянки Юлия Каримова и Юлия Зыкова завоевали серебро и бронзу в стрельбе из винтовки из трех положений с 50 метров на Олимпийских играх в Токио.

Спортсменки принесли в копилку сборной России 35-ю и 36-ю медали.

Зыкова набрала в финале 461,9 очка, а Каримова — 450,3. Золотую медаль завоевала швейцарка Нина Кристен, заработавшая 463,9 очка и установившая олимпийский рекорд.

Ранее 31 июля стало известно, что женская сборная России по фехтованию на саблях вышла в финал Олимпиады в Токио.

Кроме того, российские волейболистки и гандболистки вышли в плей-офф ОИ.

Олимпиада в Токио была перенесена на год из-за коронавируса и проходит с 23 июля по 8 августа. Она должна стать самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Планируется участие почти 19 тысяч спортсменов. От России на Олимпиаде выступают 335 спортсменов. Талисманами нашей команды являются Шапко-кот и Мишка-неваляшка.

На Олимпиаду в Токио российские спортсмены приехали в качестве команды Олимпийского комитета России. В случае победы спортсмена из РФ на церемонии награждения звучит музыка Петра Чайковского вместо национального гимна. Россиянам также запрещено выступать на соревнованиях под своим флагом.

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