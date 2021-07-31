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Путин поздравил российских саблисток с победой на Олимпиаде

Анастасия Колоскова

Сюжет: 

Олимпиада в Токио
Общество
Путин поздравил российских саблисток с победой на Олимпиаде
Фото: Twitter / Olympic Russia

Президент РФ Владимир Путин поздравил российских саблисток, завоевавших золото в командном турнире по фехтованию на Олимпиаде-2020. Глава государства отметил, что спортсменки подтвердили лидерство отечественной школы фехтования.

— Вы достойно выступили, продемонстрировали отличную подготовку, твердый настрой на успех, мастерство и сосредоточенность на результате. Заслуженно завоевали впечатляющее количество наград высшей пробы. Своими яркими, зрелищными, отточенными выступлениями вновь подтвердили безусловное лидерство отечественной школы фехтования, — говорится в телеграмме российского лидера, опубликованной на сайте Кремля.

Путин пожелал спортсменкам здоровья, благополучия и новых свершений.

31 июля российские саблистки принесли сборной России 11-е золото Олимпийских игр в Токио, победив в командном турнире. Софья Великая, София Позднякова и Ольга Никитина в финале победили команду из Франции со счетом 45:41.

Олимпиада в Токио была перенесена на год из-за коронавируса и проходит с 23 июля по 8 августа. Она должна стать самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Планируется участие почти 19 тысяч спортсменов. От России на Олимпиаде выступают 335 спортсменов. Талисманами нашей команды являются Шапко-кот и Мишка-неваляшка.

На Олимпиаду в Токио российские спортсмены приехали в качестве команды Олимпийского комитета России. В случае победы спортсмена из РФ на церемонии награждения звучит музыка Петра Чайковского вместо национального гимна. Россиянам также запрещено выступать на соревнованиях под своим флагом.

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