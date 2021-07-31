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Столкнувшийся с грузовиком под Калугой поезд продолжил движение в Москву

Анастасия Колоскова

Происшествия
Столкнувшийся с грузовиком под Калугой поезд продолжил движение в Москву
Фото: АГН Москва

Пассажирский поезд, который врезался в цементовоз в Калужской области, продолжил путь в Москву после того, как в нем заменили локомотив. Об этом сообщила пресс-служба Московской железной дороги (МЖД) в воскресенье, 31 июля.

— Поезд № 231 Ейск — Москва, остановившийся ранее по причине ДТП с грузовым автомобилем на железнодорожном переезде 211-й километр однопутного участка Средняя — Ферзикового Калужской области, в 16:04 продолжил движение по маршруту, — цитирует сообщение РИА Новости.

Поезд с заменным локомотивом доставит оставшихся пассажиров на Киевский вокзал Москвы. Состав проследует через Тулу и Большое кольцо МЖД.

Поезд и грузовик столкнулись в Ферзиковском районе Калужской области. В результате аварии погиб водитель цементовоза. Никто из пассажиров поезда не пострадал. Их доставляют на вокзалы и помогают добраться до пункта назначения. Позже в МЖД уточнили, что ДТП произошло с участием поезда Ейск — Москва. От столкновения три колесные пары локомотива сошли с рельсов.

Позже стало известно, что причиной аварии стал выезд грузовика на железнодорожный переезд на красный свет светофора.

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