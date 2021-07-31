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Теннисист Новак Джокович отказался бороться за бронзу на Олимпиаде — 2020

Анастасия Колоскова

Спорт
Теннисист Новак Джокович отказался бороться за бронзу на Олимпиаде — 2020
Фото: instagram.com/djokernole

Сербский теннисист Новак Джокович, являющийся первой ракеткой мира, снялся с матча за бронзу в миксте на Олимпийских играх в Токио, в котором он должен был выступить в паре с соотечественницей Ниной Стоянович.

В связи с этим бронзовая награда без борьбы достанется дуэту Эшли Барти / Джон Пирс из Австралии.

До этого Джокович проиграл испанскому теннисисту Пабло Карреньо-Бусте в борьбе за олимпийскую бронзу в одиночном разряде. Встреча длилась без малого три часа и завершилась со счетом 6:4, 6:7 (6:8), 6:3 в пользу испанца.

За золотую награду в миксте будут сражаться 1 августа российские теннисисты: Елена Веснина / Аслан Карацев и Анастасия Павлюченкова / Андрей Рублев.

11 июля Джокович в шестой раз выиграл в финале Уимблдона и в 20-й раз стал победителем турниров Большого шлема. Он одолел итальянца Маттео Берреттини.

Джокович официально считается первой ракеткой мира по рейтингу Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), Берреттини занимает в нем девятую позицию.

Сербский теннисист сравнялся по количеству выигранных турниров Большого шлема со швейцарцем Роджером Федерером и испанцем Рафаэлем Надалем. Это рекордный показатель в мире.

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