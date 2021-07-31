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«Пустил корни в детей»: врач объяснил, почему коронавирус помолодел

Рафаэль Залян

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
«Пустил корни в детей»: врач объяснил, почему коронавирус помолодел
Фото: pixabay.com
 

Коронавирусную инфекцию стали чаще выявлять у детей, и протекает болезнь у них все тяжелее. Об этом рассказал в беседе с «Вечерней Москвой» врач-вирусолог Алексей Игнатов.

По его словам, за последние два месяца число вызовов к детям возросло втрое.

— Идет резкий всплеск заболевания у несовершеннолетних. Вирус продолжает мутировать. И если раньше большинство детей болели бессимптомно, то сейчас участились случаи среднетяжелого и тяжелого протекания ковида, — говорит врач.

Раньше у юных пациентов не отмечались какие-либо конкретные симптомы, вспоминает собеседник «ВМ». Сейчас же, по его словам, клиническая картина изменилась.

— Нынешние симптомы — это высокая температура в течение недели, одышка, сильная слабость и кашель. Многие путают болезнь с гриппом, а в это время коронавирус полноценно пускает свои корни в детей, — сказал Игнатов.

Возросшая тяжесть болезни среди детей — явный признак мутации вируса, объясняет врач. Что хуже всего, констатировал специалист, предугадать мутацию очень тяжело.

— Мы пока фиксируем только последствия новой мутации, предположительно, индийского варианта «короны». Худший вариант развития событий — ковид настолько усилит свои позиции, что станет смертельно опасным для категории детей, — предупредил эксперт.

Детей пока лечат преимущественно амбулаторно за исключением каких-либо обследований, требующих высокотехнологичного медицинского оборудования, рассказал собеседник «ВМ». Чаще всего несовершеннолетних заражают взрослые, которые отказываются от вакцинации.

— Они не прививаются, а потом передают болезнь не только друг другу, но и заражают детей, которых пока прививать нельзя, — посетовал Игнатов.

Дети, в свою очередь, выступают активными носителями вируса на протяжении долгого времени. По словам эксперта, при коронавирусе у детей медики используют тактику борьбы как с ОРВИ.

Самое главное, подчеркнул врач, чтобы детский организм не подхватил бактериальной инфекции. Иначе она способна привести к тяжелым последствиям и даже к летальному исходу при несвоевременном обращении за медицинской помощью.

В некоторых случаях у детей фиксируют осложнения, признал медик.

— Это не возникновение тромбозов, как у взрослых, например. Да и у детей нет склонности к тромбозам и такого рода осложнениям. Но вот врачи реабилитационных центров констатируют: некоторым детям после перенесенного ковида начали впервые ставить диагнозы, связанные с артритом и полиартритом, — рассказал Игнатов.

Он добавил, что такие ревматоидные заболевания возникают к 70 годам практически у всех, так как заложены на генетическом уровне, однако у детей «они никак не могут появиться в возрасте 7–8 лет».

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