Победа саблисток: чем отличилась сборная России на восьмой день Олимпиады-2020

Фото: instagram.com/tokyo2020

Копилка российской сборной на Олипийских играх в Токио пополнилась в субботу, 31 июля, тремя медалями: золотой, серебряной и бронзовой.

Награду высшего достоинства получили саблистки Софья Великая, София Позднякова и Ольга Никитина, которые в финале командного турнира победили команду из Франции со счетом 45:41.

Кроме того, 31 июля россиянки Юлия Каримова и Юлия Зыкова завоевали серебро и бронзу в стрельбе из винтовки из трех положений с 50 метров.

В настоящее время в активе российской сборной на Олипиаде-2020 37 медалей — 11 золотых, 15 серебряных, 11 бронзовых. В общем зачете она продолжает занимать четвертое место.

В субботу свое лидерство упрочила сборная Китая, у которой 21 золотая, 13 серебряных, 12 бронзовых наград. На втором месте расположилась Япония (17, 5, 8), а на третьем — США (16, 17, 13).

Олимпиада в Токио была перенесена на год из-за коронавируса и проходит с 23 июля по 8 августа. Она должна стать самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Планируется участие почти 19 тысяч спортсменов. От России на Олимпиаде выступают 335 спортсменов. Талисманами нашей команды являются Шапко-кот и Мишка-неваляшка.

На Олимпиаду в Токио российские спортсмены приехали в качестве команды Олимпийского комитета России. В случае победы спортсмена из РФ на церемонии награждения звучит музыка Петра Чайковского вместо национального гимна. Россиянам также запрещено выступать на соревнованиях под своим флагом.