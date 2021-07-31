Панды из Московского зоопарка отметили день рождения

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Панды Диндин и Жуи, которые обитают в Московском зоопарке, отметили день рождения. Об этом сообщила пресс-служба зоосада.

— Сегодня у Диндин и Жуи Дни рождения. Ну, то есть у Диндин был вчера, но традиционно празднуем вместе. Нашей красавице исполняется четыре года, а бравому Жуи — целых пять, — говорится в сообщении официального Instagram-аккаунта зоопарка.

В пресс-службе отметили, что животные находятся на пороге взрослого возраста, однако остаются «скромной, хитрой и своевольной умницей» и «прямолинейным, храбрым и веселым исследователем».

В подарок панды получили два картонных торта, которые украсили фруктами, овощами и бамбуком. Кроме того, парочку ждали сюрпризы. Для Жуи подготовили большой бассейн, где были лакомства и вкусный лед — разноцветные конусы, подкрашенные пищевыми красителями. А для Диндин сотрудники соорудили огромный «коктейльный стаканчик» с зонтиками.

Несколько дней назад стало известно, что до конца текущего года в зоопарк Москвы планируют привезти гигантских муравьедов, морского зайца, нескольких гепардов и моржей.