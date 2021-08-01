«В семье не без урода»: Нарышкин рассказал о продвижении россиянами санкций США

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Некоторые российские граждане предлагают американским властям оказать помощь в продвижении санкций против РФ. Об этом рассказал директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

В ответ на вопрос в эфире YouTube-канала «Соловьев Live», фиксирует ли ведомство подобные попытки, Нарышкин ответил утвердительно, подчеркнув, что это входит в компетенцию СВР.

Нарышкин назвал такие действия россиян предательством в отношении своей страны и своего народа. Отметив, что «в семье не без урода», глава СВР указал, что подобных граждан «подавляющее меньшинство», тем не менее, необходимо продолжать работать над выявлением подобных фактов.

США и Германия 21 июля достигли договоренности по газопроводу «Северный поток — 2». По словам заместителя госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд, ФРГ обязуется добиваться ввода санкций в отношении Кремля со стороны ЕС в случае, если Москва будет использовать энергетический экспорт как оружие против европейских стран.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отметил, что заявления о санкциях по газопроводу «Северный поток — 2» — это «ритуальный танец» европейских и американских политиков. По его словам, Россия «переживет» санкции, если кто-то решит ввести подобные ограничительные меры.