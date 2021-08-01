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Закон о налоговом вычете за фитнес вступил в силу

Татьяна Плотникова

Общество
Закон о налоговом вычете за фитнес вступил в силу
Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

В воскресенье, 1 августа, в России начал действовать закон о социальном налоговом вычете по налогу на доходы физических лиц за оказанные им физкультурно-оздоровительные услуги.

Жители РФ смогут вернуть 13 процентов от расходов на спортивные занятия с максимальной суммы 120 тысяч рублей в год. Получить такой вычет можно также на несовершеннолетних детей, в том числе усыновленных. Максимальный размер вычета составит 15,6 тысячи рублей.

Новый налоговый вычет применим к доходам, полученным налогоплательщиками с 1 января 2022 года.

По мнению министра спорта РФ Олега Матыцина, данная мера станет дополнительным стимулом к началу занятий спортом, в том числе для тех, кому прежде покупка абонемента в фитнес-клуб была не по карману, сообщает ТАСС.

Адвокат Алексей Гатин рассказал, за что еще можно получить налоговые вычеты. Самыми распространенными считаются образовательные и медицинские услуги, имущественные налоги. Если говорить о возврате налога на продажу имущества, то нужно обязательно иметь на руках документы, свидетельствующие о заключении сделки. Когда речь идет о вычетах оплаты разных услуг, то нужны лицензии, подтверждающие статус организации.

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