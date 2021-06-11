Юристы разъяснили, за что можно получить налоговые вычеты в России

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Родителям выпускников школ, не прошедших конкурс на бюджетные места в вуз при поступлении, приходится оплачивать каждый год обучения ребенка. Однако не каждый из них знает, что потраченные средства частично можно вернуть. Это происходит за счет вычета налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Подробно об этом рассказал адвокат Виктор Андреев.

— Необходимо подготовить договор об оказании платных образовательных услуг, собрать все чеки с оплатой. Еще можно предоставить лицензию учебного заведения. В личном кабинете налогоплательщика или в программе декларации надо заполнить налоговую декларацию, — пояснил юрист.

Он уточнил, что не обязательно распечатывать документ. Его можно предоставить в налоговую на флешке. К нему также стоит приложить вычет размера расходов на оплату обучения. Эксперт также добавил, что налоговый вычет имеет срок годности, который составляет три года, отмечает ФАН.

Помимо этого, адвокат Алексей Гатин рассказал, за что еще можно получить налоговые вычеты. Самыми распространенными, помимо образовательных, считаются медицинские услуги, имущественные налоги, а также введенные недавно вычеты при оплате физкультурно-оздоровительных занятий.

— На фитнес, на обучение, на лечение существует имущественный вычет разного характера, — рассказал Алексей Гатин.

Во время оформления данного возврата части налоговых средств необходимо подтвердить производственные затраты, то есть предоставить чеки и договоры. Если говорить о возврате налога на продажу имущества, то нужно обязательно иметь на руках документы, свидетельствующие о заключении сделки. Когда речь идет о вычетах оплаты разных услуг, то нужны лицензии, подтверждающие статус организации.

Как пояснил эксперт, обычно туда относятся документы, подтверждающие расходы, отмечает Nation News.

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