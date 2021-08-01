Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Диетолог развеяла миф о воде и похудении

Татьяна Плотникова

Общество
Диетолог развеяла миф о воде и похудении
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Некоторые распространенные представления о свойствах питьевой воды не подтверждены научными фактами и не соответствуют действительности. Об этом рассказала врач-эндокринолог и диетолог Ульяна Румянцева.

В частности, мифом является утверждение, что вода способствует похудению. При этом употреблять достаточное количество жидкости необходимо, а также важно не путать голод с жаждой, предупредила медик.

Эксперт также рассказала, что здоровый мужчина с обычной физической активностью должен выпивать в среднем 35 миллилитров воды на каждый килограмм своего веса, а женщина – миллилитров на килограмм. Соответственно, норма потребления воды для мужчины весом 65 килограммов составит 2,275 литра, для женщины с таким же весом — 1,95 литра в сутки.

При этом важно понимать, что в расчет нормы потребления берется не только чистая вода, но и вся жидкость: чай, кофе, соки, бульон. Алкоголь и сладкая газировка в этот расчет не входят, предупредила Румянцева.

При высокой температуре и острых инфекционных заболеваниях пить надо больше. Людям с лишним весом следует делать расчет жидкости на идеальный вес для данного роста и пола, рассказала врач агентству «Прайм».

Диетолог Татьяна Разумовская рассказала, как избавиться от лишних килограммов, если человек не может придерживаться строгой диеты и занятия физкультурой ему не подходят. Чтобы похудеть, нужно высыпаться, есть достаточно белка и клетчатки, отметила эксперт.

Читайте также:
водасоветы диетологапохудение
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Два способа полакомиться ягодами

Светлана Разворотнева
Светлана Разворотнева

Надо строить наемное жилье

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Не выбирайте женщину, как кобылу

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Эти правила написаны кровью

Игорь Реморенко
Игорь Реморенко

Образование ждут перемены

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Америка, убираясь, приберись!

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Друг не должен быть товаром

Все мнения
О проекте