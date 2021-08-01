Диетолог развеяла миф о воде и похудении

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Некоторые распространенные представления о свойствах питьевой воды не подтверждены научными фактами и не соответствуют действительности. Об этом рассказала врач-эндокринолог и диетолог Ульяна Румянцева.

В частности, мифом является утверждение, что вода способствует похудению. При этом употреблять достаточное количество жидкости необходимо, а также важно не путать голод с жаждой, предупредила медик.

Эксперт также рассказала, что здоровый мужчина с обычной физической активностью должен выпивать в среднем 35 миллилитров воды на каждый килограмм своего веса, а женщина – миллилитров на килограмм. Соответственно, норма потребления воды для мужчины весом 65 килограммов составит 2,275 литра, для женщины с таким же весом — 1,95 литра в сутки.

При этом важно понимать, что в расчет нормы потребления берется не только чистая вода, но и вся жидкость: чай, кофе, соки, бульон. Алкоголь и сладкая газировка в этот расчет не входят, предупредила Румянцева.

При высокой температуре и острых инфекционных заболеваниях пить надо больше. Людям с лишним весом следует делать расчет жидкости на идеальный вес для данного роста и пола, рассказала врач агентству «Прайм».

Диетолог Татьяна Разумовская рассказала, как избавиться от лишних килограммов, если человек не может придерживаться строгой диеты и занятия физкультурой ему не подходят. Чтобы похудеть, нужно высыпаться, есть достаточно белка и клетчатки, отметила эксперт.