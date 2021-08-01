Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

В Роспотребнадзоре раскрыли особенности COVID-19 при «дельта»-штамме

Татьяна Плотникова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
В Роспотребнадзоре раскрыли особенности COVID-19 при «дельта»-штамме
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

У пациентов, заразившихся «дельта»-штаммом коронавирусной инфекции, заболевание чаще протекает в более тяжелой форме. Об этом рассказал заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

Особенностью данного штамма эксперт назвал укороченный инкубационный период на фоне увеличения контагиозности вируса. Количество людей, которые может заразить человек с мутировавшим COVID-19 до выявления болезни, возросло в 2-2,5 раза. Если прежний показатель составлял один-два человека, сейчас это пять-шесть человек.

Также у больных преобладают среднетяжелые и тяжелые формы заболевания. Реже регистрируются бессимптомные и малосимптомные формы. Лечение таких пациентов и более сложное, и более продолжительное, отметил Горелов.

Специалист подчеркнул, что только вакцинация населения не только поможет прервать цепочку заражений, но и позволит предотвратить появление новых, еще более опасных вариантов инфекции, сообщает ТАСС.

Горелов также отмечал, что тяжесть болезни при попадании в организм «дельта»-варианта может определяться вирусной нагрузкой, полученной пациентом в момент заболевания. Также важно учитывать и первоначальное состояние иммунитета.

Читайте также:
новый штаммкоронавирусРоспотребнадзор
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Два способа полакомиться ягодами

Светлана Разворотнева
Светлана Разворотнева

Надо строить наемное жилье

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Не выбирайте женщину, как кобылу

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Эти правила написаны кровью

Игорь Реморенко
Игорь Реморенко

Образование ждут перемены

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Америка, убираясь, приберись!

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Друг не должен быть товаром

Все мнения
О проекте