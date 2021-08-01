В Роспотребнадзоре раскрыли особенности COVID-19 при «дельта»-штамме

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

У пациентов, заразившихся «дельта»-штаммом коронавирусной инфекции, заболевание чаще протекает в более тяжелой форме. Об этом рассказал заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

Особенностью данного штамма эксперт назвал укороченный инкубационный период на фоне увеличения контагиозности вируса. Количество людей, которые может заразить человек с мутировавшим COVID-19 до выявления болезни, возросло в 2-2,5 раза. Если прежний показатель составлял один-два человека, сейчас это пять-шесть человек.

Также у больных преобладают среднетяжелые и тяжелые формы заболевания. Реже регистрируются бессимптомные и малосимптомные формы. Лечение таких пациентов и более сложное, и более продолжительное, отметил Горелов.

Специалист подчеркнул, что только вакцинация населения не только поможет прервать цепочку заражений, но и позволит предотвратить появление новых, еще более опасных вариантов инфекции, сообщает ТАСС.

Горелов также отмечал, что тяжесть болезни при попадании в организм «дельта»-варианта может определяться вирусной нагрузкой, полученной пациентом в момент заболевания. Также важно учитывать и первоначальное состояние иммунитета.