Синоптики рассказали о погоде в Москве 1 августа

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

В воскресенье, 1 августа, погоду в столичном регионе будет определять периферия антициклона. Ожидается облачная погода с прояснениями, местами — кратковременный дождь.

Температура воздуха в Москве составит 26-28 градусов, в Подмосковье возможно от 24 до 29 градусов.

Ветер прогнозируется юго-западный со скоростью от пяти до десяти метров в секунду. Атмосферное давление составит 744 миллиметра ртутного столба. Кислородный режим в течение дня останется комфортным. Геомагнитный фон 1 августа прогнозируется неустойчивый.

Такие погодные условия чаще всего не оказывают на организм метеочувствительных людей дополнительную нагрузку и не вызывают выраженных обострений, сообщает портал «Метеоновости».

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, какая погода ждет москвичей в первые дни августа. С началом новой недели, 2 августа, жара достигнет 29 градусов, в Московской области возможно до 31 градуса. Однако уже во вторник, 3 августа, температурный режим в столичном регионе вернется к климатической норме.