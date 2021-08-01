Эксперты прокомментировали ультиматум американских сенаторов

Фото:Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Немецкий политолог Александр Рар прокомментировал ультиматум американских сенаторов-республиканцев, которые потребовали от Минфина Соединенных Штатов и Белого дома введения новых санкций в отношении газопровода «Северный поток — 2».

По мнению американских политиков, российский газопровод несет вред интересам национальной безопасности США, их союзников и партнеров. В свою очередь политолог отметил, что ФРГ и Штаты вели долгие переговоры, по итогам которых было принято решение о введении «Северного потока — 2» в эксплуатацию. Александр Рар уверен в том, что Германия верит словам американского президента Джо Байдена и думает, что на него можно положиться.

— Остановить завершение строительства газопровода будет нельзя. Республиканцы на такое сопротивление, а также на конфликт с администрацией Байдена не смогут пойти. Какой ультиматум они смогут предъявить? Президент имеет право делать то, что он считает необходимым, — подчеркнул политолог.

Эксперт заявил, что республиканцы «сходят с ума от злости», так как были уверены, что американский лидер остановит «Северный поток — 2», отмечает Nation News.

— Республиканские сенаторы были уверены, что Конгресс и Америку слушают. А теперь они говорят о санкциях, так как у них чешутся руки. Они не желают признавать свое поражение, — подчеркнул Александр Рар.

Тем временем, директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин заявил, что «Северный поток — 2» не станет «иглой» для Евросоюза.

— Многие говорят, что это новая российская игла. Однако, если смотреть на это с точки зрения адекватных экономических субъектов, которым является ФРГ, то это еще один маршрут диверсификации поставок, чему Европа только рада, — пояснил эксперт.

По его словам, разумные страны, мыслящие экономическими категориями, оказывают поддержку проекту, а те, кто смотрит на проект с политической точки зрения, выступают против него.

Согласно соглашению, достигнутому Германией и США, «Северный поток — 2» будет перекрыт, если будет доказано, что Россия проявляет агрессию в сторону Украины, отмечает ИА «НСН».