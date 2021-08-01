Капитальный ремонт проведут в здании школы № 1329 на улице Лобачевского

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Москва, улица Лобачевского Карта всех событий

Капитальный ремонт будет проведен в здании школы № 1329 на улице Лобачевского в Москве. Об этом в воскресенье, 1 августа, рассказал председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

Проектную документацию на проведение ремонта согласовали в Москомэкспертизе. Здание школы было построено еще в 1962 году, уточнил Леонов. Он подчеркнул, что специалисты в рамках капитального ремонта будут проводить внутренние и внешние работы.

Так, будет отреставрирована центральная часть фасада и цоколя здания. В школе установят новые двери и окна, обновят облицовку крыльца.

Внутри объекта заменят перила на лестницах, введут витражные перегородки в тамбуре на первом этаже. Кроме того, в коридорах и кабинетах школы установят световые табло с надписью «Звонок».

— Также в проекте предусмотрено оборудование входных групп визуальными и тактильными информационными средствами, обустройство универсального санузла на первом этаже и организация мест отдыха и путей передвижения для маломобильных граждан, — пояснил Валерий Леонов.

По его словам, на территории школы будут размещены акустические устройства и информационные стенды. Кроме того, в здании проведут ремонт инженерных систем, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

До этого Мосгосэкспертиза согласовала ремонт в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского. Так, два помещения в отделении НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского переоборудуют в рентген-операционные.

Также в июле 2021 года специалисты полностью обновили оборудование для гемодиализа в Городской клинической больнице имени С. С. Юдина.