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Мосгосэкспертиза согласовала ремонт в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского

Илья Ашуров

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Мосгосэкспертиза согласовала ремонт в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского
Фото: stroi.mos.ru / Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Два помещения в отделении НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского переоборудуют в рентгенооперационные. Об этом в пятницу, 30 июля, сообщила руководитель Мосгосэкспертизы Анна Яковлева.

По ее словам, в указанных помещениях медучреждения пройдет капитальный ремонт, в ходе которого их также переоборудуют. Проектные решения уже согласованы профильным ведомством.

— Помещения 102 и 105 переоборудуют в рентгенооперационные с возможностью использования напольных ангиографов (аппараты для исследования кровеносных сосудов — прим. «ВМ»), — пояснила Яковлева.

Утвержденный проект среди прочего предполагает замену части перегородок, усиление плит перекрытия, установку новых дверей и рентгенозащитного оконного блока, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В столице регулярно модернизируется система здравоохранения. Так, 29 июля, мэр Москвы Сергей Собянин открыл эндоскопический центр в Городской клинической больнице имени Боткина в четверг, 29 июля.

Также в июле 2021 года специалисты полностью обновили оборудование для гемодиализа в Городской клинической больнице имени С. С. Юдина.

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