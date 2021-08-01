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Врач рассказала, когда вакцинированные могут быть уязвимы

Елена Фролова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Врач рассказала, когда вакцинированные могут быть уязвимы
Фото: Pixabay

Лишь два с половиной процента людей, прошедших вакцинацию, могут заразиться СОVID-19. Согласно медицинским исследованиям, заболеть можно в момент формирования устойчивого иммунитета. Обычно это две–три недели после получения прививки. Однако риски тяжелого течения коронавируса незначительны. Об этом рассказала главврач городской поликлиники № 2 Наталья Шиндряева.

— Новая коронавирусная инфекция имеет определенную особенность: вирус мутирует и постоянно размножается в людях. Он создает себе «детей». Эти изменения могут быть успешными, — пояснила эксперт.

По ее мнению, коронавирус может становиться более агрессивным и распространяться с большой скоростью и активностью. Чтобы победить пандемию коронавируса, как подчеркнула медик, нужно сформировать достаточный коллективный иммунитет, отмечает ИА «НСН».

В свою очередь врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков считает, что новый штамм коронавирусной инфекции «съел» все остальные. По его мнению, «дельта» может значительно усугубить ситуацию в России в начале осени.

Эксперт подчеркнул, что данный прогноз основывается на ряде факторов. В первую очередь, на природном, потому что осень — пора, когда «просыпаются» различные вирусы. Во вторую очередь иммунолог выделили социальный фактор. То есть к сентябрю большинство людей вернется из отпусков, а учащиеся снова приступят к занятиям в школах и вузах.

В-третьих, он обозначил тот факт, что, возвращаясь из мест отдыха, люди начинают создавать места массового скопления. Некоторые привозят инфекции с собой. Все это может спровоцировать рост темпов размножения вирусов в стране в сентябре.

— Согласно последним данным, у нас практически все случаи заражения — это «дельта»-вариант. Никаких других почти не осталось, — пояснил Николай Крючков.

В результате он заключил, что новый штамм «поглотил» все остальные, отмечает «Царьград».

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