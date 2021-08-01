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Столичные врачи вылечили от COVID-19 еще 3475 пациентов за сутки

Анастасия Волоснова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Город
Столичные врачи вылечили от COVID-19 еще 3475 пациентов за сутки
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Столичные врачи вылечили от коронавируса еще 3475 пациентов за последние сутки. Об этом сообщает в воскресенье, 1 августа, оперштаб в своем Telegram-канале.

Всего за время пандемии после прохождения лечения от COVID-19 в Москве полностью выздоровели 1 363 505 человек.

За последние 24 часа в столице выявили 2484 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Кроме того, за минувшие сутки было выявлено 78 летальных исходов, 882 человека госпитализировали и 487 пациентов подключили к аппарату ИВЛ.

По данным оперштаба, в Москве зафиксировали наименьший темп прироста COVID-19 за сутки. Показатель в столице составил 0,16 процента.

Низкий прирост новых пациентов с коронавирусом также выявили в Орловской области и в республике Татарстан. Там показатель составляет 0,2 процента и 0,21 процента соответственно.

Всего в 85 регионах России выявили 22 804 новых случая коронавируса за минувшие сутки. Среди новых пациентов с коронавирусом 8,6 процента человек не имели клинических проявлений болезни.

21 июля вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что ситуация с коронавирусом в России остается напряженной, только в десяти регионах фиксируется снижение заболеваемости.

Одним из способов победы над коронавирусной инфекцией является вакцинация. В России зарегистрированы четыре вакцины: «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона».

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