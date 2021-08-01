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Родителям рассказали о признаках связи ребенка с наркотиками

Елена Фролова

Общество
Родителям рассказали о признаках связи ребенка с наркотиками
Фото: Pixabay

Несколько факторов помогут родителям понять, что их ребенок связался с наркотиками. Среди них смена поведения, а также появление денег или вещей, которые он не мог себе позволить. Главное — распознать вовремя сигналы и принять соответствующие меры, пока не поздно. Такого мнения придерживается замначальника Главного управления региональной безопасности (ГУРБ) Московской области Александр Зайцев.

— Ребенок стал другим. Он изменил поведение, у него откуда-то появились деньги, которых у него не должно быть. Либо у него есть какие-то вещи, которые он сам не мог купить. Пропадать деньги и вещи из дома начнут позже, когда уже будет поздно что-то исправить, — пояснил эксперт.

Он пояснил, что в этот период придется хватать ребенка в охапку и тащить его к врачу или психиатру. Как подчеркнул Александр Зайцев, сначала связавшийся с наркотиками подросток начнет немного зарабатывать. Известно, что детей втягивают в этот нелегальный бизнес, чтобы они работали закладчиками. Их убеждают, что никто не узнает об этом или не сможет доказать, так как сейчас все сделки происходят через интернет.

— Так у него появляются лишние деньги. Потом, живя в этой идеологии, ему хочется попробовать. Важно, чтобы в этот момент на ситуацию обратили внимание взрослые. Вторая сторона проблемы — вовлечение в сбыт наркотических средств, — подчеркнул Александр Зайцев.

По его словам, папы и мамы должны общаться со своими детьми, отмечает телеканал 360.

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