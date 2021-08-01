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Сергей Собянин рассказал о реставрации ВДНХ ко дню рождения комплекса

Анастасия Волоснова

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Сергей Собянин рассказал о реставрации ВДНХ ко дню рождения комплекса
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва
Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства Карта всех событий

К 82-летию ВДНХ на территории комплекса восстановили 23 памятника культуры, среди которых — павильоны «Космос», «Казахстан», «Армения», фонтаны «Золотой колос», «Дружба народов» и другие объекты. Об этом в воскресенье, 1 августа, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

По его словам, после СССР комплекс долгое время находился в упадке, но столичные власти в 2014 году начали его реанимировать.

— На первом этапе велась, по сути, спасательная операция. Мы провели противоаварийные работы в павильонах, снесли самострой, реанимировали цветники, — написал мэр.

В 2017 году была проведена реставрация павильонов. Специалисты заменили инженерные коммуникации и благоустроили территории, пояснил Сергей Собянин

При этом в 2021 году будет завершена реставрация павильона № 5 «Физика» на ВДНХ.

На ВДНХ 31 июля и 1 августа проходят праздничные мероприятия, подготовленные к 82-летию выставки. В программу вошли экскурсии, мастер-классы, концерты, спортивные и другие активности.

На ВДНХ проводят бесплатные экскурсии, центр «Космонавтика и авиация» организует тур «Между небом и землей», центр «Слово» — программы «Мир родного языка: от буквы до книги» и «Мир славянской письменности». Экскурсии 1 августа будут вести экоцентры «Цветоводство» и «Пчеловодство».

Кроме того, на территории выставочного комплекса будут проводиться интеллектуальные мероприятия. Так, 1 августа состоятся мастер-класс «Литературные прогулки по ВДНХ» и лекция «ВДНХ в кино» в уличном лектории Музея кино.

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