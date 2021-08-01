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Эксперты рассказали, кому в Европе выгоден «Северный поток — 2»

Елена Фролова

Политика
Эксперты рассказали, кому в Европе выгоден «Северный поток — 2»
Фото: Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Призыв экс-главы МИД Дании Уффе Эллеманн-Йенсена превратить проект «Северный поток — 2» в пиррову победу Москвы прокомментировал зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

— Компании — производители сжиженного газа в США не потеряют интереса к Европе и возможностям поставлять туда свою продукцию. Это естественно. Даже несмотря на высокие цены и заинтересованность Европы. Поэтому Вашингтон будет делать все возможное, чтобы не допустить дешевую конкуренцию со стороны России, — объяснил парламентарий.

По его словам, существуют и европейские компании, которым необходимо взаимовыгодное сотрудничество с Соединенными Штатами.

— Вместе с этим есть много разных политиков, которые выступают в поддержку данной линии, так как получают денежные средства за лоббирование американских программ, — добавил Алексей Чепа.

Депутат также подчеркнул, что, несмотря на это, большей части европейских стран невыгодно приобретать сжиженный газ у США, отмечает RT.

В свою очередь первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров подтвердил, что для Хорватии и других стран Европы поставка российского газа с помощью трубопровода «Северный поток — 2» выгодна.

— Заинтересованность в стабильных поставках российского газа также проявляет Хорватия, по мере запуска проекта будут присоединяться и другие государства, — подчеркнул эксперт.

Он уточнил, что в настоящее время эксперты Балтийских стран высказывают сожаление о том, что они в свое время отказались от участия в проекте, отмечает ИА «НСН».

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