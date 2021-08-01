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Обитателям Московского зоопарка помогли в жару ледяные торты и бассейны

Анастасия Волоснова

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Обитателям Московского зоопарка помогли в жару ледяные торты и бассейны
Фото: официальный сайт мэра Москвы / Mos.ru
Россия, Москва, Большая Грузинская улица, 1с1 Карта всех событий

Во время жары специалисты Московского зоопарка создают для своих подопечных благоприятные условия. Для животных в вольерах устанавливают бассейны, приносят им ледяные торты.

В настоящее время в зоопарке живут две медведицы. Чтобы они чувствовали себя комфортно в жаркую погоду, для животных регулярно обновляют холодную воду в бассейне. Кроме того, в вольере есть снежная пушка. Она помогает создавать постоянно пополняемую гору снега.

Бурая медведица Роза и гималайский медведь Алладин также купаются в жару в бассейнах.

— Также мы регулярно предлагаем медведям замороженные корма, например ледяные «торты» с рыбой и морковью. Им это по вкусу, однако в силу возраста как рыбалка, так и поглощение корма могут быть довольно неторопливыми, — объяснил заведующий отделом «Аквариум» Андрей Тупикин.

При этом панд Жуи и Диндин летом регулярно кормят замороженными фруктами. Альпак перед летним сезоном специально подстригли, чтобы они чувствовали себя более комфортно в жару.

В летних вольерах, для приматов, создают специальные тенистые пространства с ручьями, чтобы животные могли отдыхать от жары.

Страус Чемберлен также переносит жару спокойно. Он может в любое время уйти из уличного вольера во внутренний, где более прохладно, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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