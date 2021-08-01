Российский боксер Бакши прошел в полуфинал Олимпиады в Токио

Фото: olympic.org

Российский боксер Глеб Бакши прошел в полуфинал Олимпийских игр в Токио в весовой категории до 75 килограммов. Поединок состоялся в воскресенье, 1 августа.

В бою 1/4 финала Бакши победил Даррелла Вальсента из Гаити. Судьи вынесли единогласное решение о победе россиянина.

Победа гарантировала Бакши как минимум бронзовую медаль на Играх.

В свою очередь российский боксер Альберт Батыргазиев вышел в полуфинал Олимпийских игр в Токио. Батыргазиев раздельным решением судей победил монгольского боксера Цэндбаатара Эрдэнэбатына.

Победа гарантировала Батыргазиеву как минимум бронзовую медаль в весовой категории до 57 килограммов. Полуфинал состоится 3 августа. Батыргазиев встретится с кубинцем Лазаро Альваресом.

Олимпиада в Токио была перенесена на год из-за коронавируса и проходит с 23 июля по 8 августа. Она должна стать самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Планируется участие почти 19 тысяч спортсменов. От России на Олимпиаде выступают 335 спортсменов. Талисманами нашей команды являются Шапко-кот и Мишка-неваляшка.