Медведев выразил соболезнования близким Ясена Засурского

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Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выразил соболезнования в связи со смертью президента факультета журналистики МГУ Ясена Засурского. Об этом в воскресенье, 1 августа, сообщили в секретариате заместителя главы Совбеза РФ.

В воскресенье, 1 августа, на 92-м году жизни скончался Ясен Засурский. Он был последним из преподавателей, работавших на факультете со дня его основания.

— Ясена Николаевича по праву считали классиком отечественной журналистики, без которого невозможно представить ее историю, — заявил Медведев.

По его словам, Засурский объединил вокруг себя ведущих специалистов, создав выдающуюся научную школу. Медведев отметил, что в стенах МГУ на факультете журналистики учились знаменитые ученые, политики и руководители СМИ, пишет РИА Новости.

Близкий друг и коллега, доцент факультета журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова, член Союза журналистов России Григорий Прутцков в беседе с «ВМ» прокомментировал уход из жизни Ясена Засурского.

По его словам, коллеги Засурского за выдающиеся достижения в своей области часто называли его патриархом российской журналистики. Прутцков отметил, что Засурский создал современное образование в области медиа, ставшее флагманом журналистики.