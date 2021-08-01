Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Медведев выразил соболезнования близким Ясена Засурского

Анастасия Волоснова

Общество
Медведев выразил соболезнования близким Ясена Засурского
Фото: er.ru

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выразил соболезнования в связи со смертью президента факультета журналистики МГУ Ясена Засурского. Об этом в воскресенье, 1 августа, сообщили в секретариате заместителя главы Совбеза РФ.

В воскресенье, 1 августа, на 92-м году жизни скончался Ясен Засурский. Он был последним из преподавателей, работавших на факультете со дня его основания.

— Ясена Николаевича по праву считали классиком отечественной журналистики, без которого невозможно представить ее историю, — заявил Медведев.

По его словам, Засурский объединил вокруг себя ведущих специалистов, создав выдающуюся научную школу. Медведев отметил, что в стенах МГУ на факультете журналистики учились знаменитые ученые, политики и руководители СМИ, пишет РИА Новости.

Близкий друг и коллега, доцент факультета журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова, член Союза журналистов России Григорий Прутцков в беседе с «ВМ» прокомментировал уход из жизни Ясена Засурского.

По его словам, коллеги Засурского за выдающиеся достижения в своей области часто называли его патриархом российской журналистики. Прутцков отметил, что Засурский создал современное образование в области медиа, ставшее флагманом журналистики.

Читайте также:
Даниил Медведевутратыжурналистика
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Два способа полакомиться ягодами

Светлана Разворотнева
Светлана Разворотнева

Надо строить наемное жилье

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Не выбирайте женщину, как кобылу

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Эти правила написаны кровью

Игорь Реморенко
Игорь Реморенко

Образование ждут перемены

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Америка, убираясь, приберись!

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Друг не должен быть товаром

Все мнения
О проекте