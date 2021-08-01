«Ушел патриарх отечественной журналистики»: близкий друг — о смерти Ясена Николаевича Засурского

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Ясен Засурский был отцом-создателем современной журналистики, который сам основал факультет, изменивший все медиапространство России. Так прокомментировал уход из жизни президента факультета журналистики МГУ Ясена Засурского его близкий друг и коллега, доцент факультета журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова, член Союза журналистов России Григорий Прутцков.

По его словам, коллеги Засурского за выдающиеся достижения в своей области часто называли его патриархом российской журналистики:

— Ушел патриарх отечественной журналистики. Его так называли все коллеги. Собственно говоря, Засурский и правда был организатором современной журналистики, он создал факультет, на котором работал с момента его основания. Вот в следующем году журфак МГУ будет отмечать 70 лет. Все эти годы Ясен Николаевич доблестно трудился во имя своего детища. И для нас факультет журналистики и Засурский неотделимы друг от друга.

Прутцков отметил, что Засурский создал современное образование в области медиа, ставшее флагманом журналистики.

— Нет такого студента на журфаке, который не знал бы Засурского. Его знали все и любили. А он любил их в ответ. Он всегда говорил, что преподаватель должен любить своего учащегося и обязан уважать, — отметил доцент.

Прутцков выразил свои соболезнования родным и близким Ясена Николаевича в связи с его кончиной.

В воскресенье, 1 августа, на 92-м году жизни скончался Ясен Николаевич Засурский, президент факультета журналистики Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова.

Засурский был последним из преподавателей, работавших на факультете со дня его основания.