Российские ватерполистки победили японок в последнем матче группового турнира ОИ-2020

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Женская сборная России победила команду Японии в заключительном матче группового этапа турнира по водному поло на Олимпийских играх в Токио. Соревнования прошли в воскресенье, 1 августа.

Игра завершилась со счетом 20:16 в пользу российских спортсменок. Сборная России набрала пять очков и заняла третье место в группе В.

Матчи четвертьфинала турнира по водному поло состоятся 3 августа, финал пройдет 7 августа.

До этого российский боксер Альберт Батыргазиев вышел в полуфинал Олимпийских игр в Токио. Батыргазиев раздельным решением судей победил монгольского боксера Цэндбаатара Эрдэнэбатына.

Победа гарантировала Батыргазиеву как минимум бронзовую медаль в весовой категории до 57 килограммов. Полуфинал состоится 3 августа. Батыргазиев встретится с кубинцем Лазаро Альваресом.

Олимпиада в Токио была перенесена на год из-за коронавируса и проходит с 23 июля по 8 августа. Она должна стать самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Планируется участие почти 19 тысяч спортсменов. От России на Олимпиаде выступают 335 спортсменов. Талисманами нашей команды являются Шапко-кот и Мишка-неваляшка.