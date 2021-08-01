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Исследование показало, что россияне стали чаще брать билеты в день отъезда

Елена Фролова

Общество
Исследование показало, что россияне стали чаще брать билеты в день отъезда
Фото: Pexels

Россияне этим летом стали бронировать железнодорожные и авиабилеты на 16 процентов чаще в день отправления по сравнению с данными за аналогичный период прошлого года. Соответствующее исследование провели аналитики одного из сервисов для планирования путешествий.

При этом по сравнению с позапрошлым годом в день отъезда пассажиры стали бронировать билеты на самолет на 35 процентов больше, а на поезд — на 60 процентов. Больше всего перелеты в день приобретения совершают в столицу. Доля бронирований в этот город составляет 39,6 процента. Следом за ним идут Петербург (11,8 процента) и Сочи (5,4 процента). В десятку регионов еще вошли Казань (3,5 процента), Екатеринбург (3,2 процента), Краснодар (2,9 процента), Ростов-на-Дону (2,8 процента), Крым (2,5 процента), Самара (2 процента) и Челябинск (1,5 процента).

В свою очередь на поезд в день поездки покупают билеты жители Москвы и города на Неве (20 и 8,5 процента). Из Сочи было приобретено 4,7 процента заказов, из Нижнего Новгорода — 2,1 процента, а из Ростова-на-Дону — 2 процента, отмечает RT.

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