Нутрициолог рассказала, кому запрещено пить сладкую газировку

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Диетолог и нутрициолог Ирина Писарева разъяснила, кому лучше не употреблять сладкую газировку и воду с газом.

— Газированные напитки с сахаром нельзя пить беременным женщинам, так как в них содержатся вещества, которые влияют на развитие плода. Помимо этого, не стоит употреблять сладкую газировку маленьким детям, пожилым гражданам, у которых диагностированы гипертония, заболевания сердечно-сосудистой системы, рак, повышенная возбудимость или нарушение сна, — пояснила эксперт.

Она добавила, что напитки могут стать причиной ожирения, в том числе и у детей. Зубную эмаль может повреждать ортофосфорная кислота. Она также сказывается на повышении кислотности желудка. В связи с этим не нужно пить эту воду людям, которые страдают заболеваниями желудочно-кишечного тракта, язвами и колитами. По словам Ирины Писаревой, ортофосфорная кислота оказывает влияние на всасываемость кальция и вымывает его из костей скелета, отмечает RT.

Эксперт добавила, что напитки не утоляют жажду, а, наоборот, способствуют пересыханию слизистой рта, что не дает человеку напиться вдоволь.