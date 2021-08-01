Путин посетил Коневский монастырь на Ладоге
Президент РФ Владимир Путин оценил восстановленный Коневский мужской монастырь на острове Коневец в Ладожском озере. Глава государства посетил монастырь в воскресенье, 1 августа.
Коневский монастырь построили в начале XIX века, однако затем он был почти разрушен. В 2016 году Путин во время посещения монастыря поручил отреставрировать историческое здание.
Специалисты провели необходимые работы и воссоздали храмовый комплекс. Президент высоко оценил работу реставраторов.
— Фантастика, — отметил Путин во время посещения объекта, кадры с места показал телеканал «Россия 24».
До этого Путин пожелал удачи участникам международных соревнований по триатлону IRONMAN. По словам президента, их смогут пройти лишь самые быстрые, выносливые и крепкие спортсмены.