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Путин посетил Коневский монастырь на Ладоге

Анастасия Волоснова

Общество
Путин посетил Коневский монастырь на Ладоге
Фото: Администрация президента РФ

Президент РФ Владимир Путин оценил восстановленный Коневский мужской монастырь на острове Коневец в Ладожском озере. Глава государства посетил монастырь в воскресенье, 1 августа.

Коневский монастырь построили в начале XIX века, однако затем он был почти разрушен. В 2016 году Путин во время посещения монастыря поручил отреставрировать историческое здание.

Специалисты провели необходимые работы и воссоздали храмовый комплекс. Президент высоко оценил работу реставраторов.

— Фантастика, — отметил Путин во время посещения объекта, кадры с места показал телеканал «Россия 24».

До этого Путин пожелал удачи участникам международных соревнований по триатлону IRONMAN. По словам президента, их смогут пройти лишь самые быстрые, выносливые и крепкие спортсмены.

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