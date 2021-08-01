Путин пожелал удачи участникам международных соревнований по триатлону IRONMAN

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и организаторов международных соревнований по триатлону IRONMAN и пожелал им удачи. Заявление главы государства было опубликовано в воскресенье, 1 августа, на сайте Кремля.

Гонка IRONMAN, или «Железный человек», проводится в России впервые. По словам Путина, ее смогут пройти лишь самые быстрые, выносливые и крепкие спортсмены.

— Мы по праву гордимся яркими победами и рекордами наших атлетов на крупных, авторитетных соревнованиях, активно развиваем спорт высших достижений и массовое физкультурное движение, деятельно участвуем в реализации международных проектов, направленных на популяризацию ценностей здорового образа жизни, — написал президент.

Он пожелал участникам состязания удачи и успехов. Зрителей гонки ждут позитивные и незабываемые впечатления, говорится в телеграмме президента.

До этого Путин поздравил российских саблисток с победой на Олимпиаде. Путин пожелал спортсменкам здоровья, благополучия и новых свершений.

Кроме того, президент также поздравил российских рапиристок с золотом на командном турнире Олимпиады-2020. По его словам, успех рапиристок сделает вклад в укрепление авторитета страны как спортивной державы.