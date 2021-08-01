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Более 400 человек спасли с тонущей лодки в Средиземном море

Илья Ашуров

Происшествия
Более 400 человек спасли с тонущей лодки в Средиземном море
Фото: Twitter / SOSMedIntl

В ночь на воскресенье, 1 августа, в Средиземном море с тонущей лодки спасли 449 человек. Об этом на своей странице в соцсети Twitter сообщила французская неправительственная организация SOS Mediterranee.

По ее данным, операция по спасению людей с набравшей воду деревянной лодки проводилась всю ночь до утра. В ней также участвовала Sea-Watch International (международная неправительственная организация — прим. «ВМ»).

Фото: Twitter / SOSMedIntl
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Фото: Twitter / SOSMedIntl
Фото: Twitter / SOSMedIntl
2/4
Фото: Twitter / SOSMedIntl
Фото: Twitter / SOSMedIntl
3/4
Фото: Twitter / SOSMedIntl
Фото: Twitter / SOSMedIntl
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Фото: Twitter / SOSMedIntl

В настоящее время спасенным оказывается необходимая медицинская помощь, говорится в сообщении.

В прошлом месяце инцидент на воде произошел в Санкт-Петербурге. Моторный катер, на борту которого находились девять человек, врезался в бетонное ограждение Дудергофского канала. В результате все пассажиры, в том числе трое детей, оказались в воде. Спасатели вытащили их на берег. Позже всех их госпитализировали.

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