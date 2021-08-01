Утечка газа произошла на подземном газопроводе в Якутске

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В Якутске произошла утечка газа под дорожным полотном на подземном газопроводе. В настоящее время специалисты ликвидируют аварию. Об этом в воскресенье, 1 августа, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Прорыв газопровода диаметром 300 миллиметров случился под автомобильной дорогой на улице 50 лет Октября.

— Погибших, пострадавших нет. Угрозы близлежащим зданиям нет, — уточнили в ведомстве.

Также в МЧС добавили, что протяженность поврежденного участка газопровода составляет порядка 15 метров. Ветка газопровода была резервной, по этой причине жилые дома не будут лишены подачи газа, передает ТАСС.

Трагический случай с легковоспламеняющимся веществом произошел этим летом в Китае. В результате взрыва газа на рынке в городе Шиянь в провинции Хубэй 11 человек погибли и еще 144 были госпитализированы.