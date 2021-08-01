В Минтруде рассказали, какие выплаты можно получить по соцконтрактам

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Жители России могут заключить социальный контракт и получить выплаты для открытия собственного дела, начала работы в качестве самозанятого, а также для трудоустройства и ведения личного подсобного хозяйства. Об этом в воскресенье, 1 августа, рассказала заместитель министра труда Ольга Баталина.

По словам Баталиной, ключевая задача предоставляемых по программе пособий — формирование дополнительных источников доходов у населения. Среди прочего граждане могут потратить полученный средства на освоение другой профессии или на открытие своего бизнеса.

–– Человеку выплачиваются средства в размере 250 тысяч рублей. Это тот стартовый капитал, на который можно открыть, например, семейную мастерскую по пошиву или ремонту одежды или обуви. Или на эти средства реально организовать небольшую кондитерскую. Кто-то сможет приобрести парикмахерское оборудование, — пояснила заместитель министра.

Также в рамках соцконтрактов есть направление, которое позволяет поддерживать домашние подсобные хозяйства самозанятым. В данном случае предполагается выплата в размере 100 тысяч рублей.

Программа социальных контрактов была запущена в 2021 году. Она реализуется по четырем направлениям: содействие занятости населения, индивидуальное предпринимательство или самозанятость, поддержка личного подсобного хозяйства, а также поддержка семей в трудной жизненной ситуации. За первые полгода участниками программы стали более 120 тысяч человек, передает «Российская газета».

Более подробную информацию о соцконтрактах можно получить на сайте Государственной думы РФ.