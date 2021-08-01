Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

В Минтруде рассказали, какие выплаты можно получить по соцконтрактам

Илья Ашуров

Общество
В Минтруде рассказали, какие выплаты можно получить по соцконтрактам
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Жители России могут заключить социальный контракт и получить выплаты для открытия собственного дела, начала работы в качестве самозанятого, а также для трудоустройства и ведения личного подсобного хозяйства. Об этом в воскресенье, 1 августа, рассказала заместитель министра труда Ольга Баталина.

По словам Баталиной, ключевая задача предоставляемых по программе пособий — формирование дополнительных источников доходов у населения. Среди прочего граждане могут потратить полученный средства на освоение другой профессии или на открытие своего бизнеса.

–– Человеку выплачиваются средства в размере 250 тысяч рублей. Это тот стартовый капитал, на который можно открыть, например, семейную мастерскую по пошиву или ремонту одежды или обуви. Или на эти средства реально организовать небольшую кондитерскую. Кто-то сможет приобрести парикмахерское оборудование, — пояснила заместитель министра.

Также в рамках соцконтрактов есть направление, которое позволяет поддерживать домашние подсобные хозяйства самозанятым. В данном случае предполагается выплата в размере 100 тысяч рублей.

Программа социальных контрактов была запущена в 2021 году. Она реализуется по четырем направлениям: содействие занятости населения, индивидуальное предпринимательство или самозанятость, поддержка личного подсобного хозяйства, а также поддержка семей в трудной жизненной ситуации. За первые полгода участниками программы стали более 120 тысяч человек, передает «Российская газета».

Более подробную информацию о соцконтрактах можно получить на сайте Государственной думы РФ.

Читайте также:
поддержкаМинтруд РФвыплата пособий
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Два способа полакомиться ягодами

Светлана Разворотнева
Светлана Разворотнева

Надо строить наемное жилье

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Не выбирайте женщину, как кобылу

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Эти правила написаны кровью

Игорь Реморенко
Игорь Реморенко

Образование ждут перемены

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Америка, убираясь, приберись!

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Друг не должен быть товаром

Все мнения
О проекте