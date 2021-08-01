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Адмирал НАТО назвал условие для нападения на российские корабли

Илья Ашуров

Политика
Адмирал НАТО назвал условие для нападения на российские корабли
Фото: NATO

Силы НАТО не будут наносить удар первыми в случае встречи с российскими кораблями в море. Об этом в воскресенье, 1 августа, заявил командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Роберт Берк.

Он отметил, что российские военные якобы регулярно провоцируют силы НАТО.

— Мы не собираемся делать это первыми без провокации, но при этом я не собираюсь требовать от своих командиров принимать первый удар в челюсть, — сказал адмирал.

Он уточнил, что командиры эсминцев НАТО сами принимают решение о необходимости атаки иностранных самолетов, которые пролетают вблизи их кораблей.

При этом Берк отметил, что российский ВМФ постоянно сопровождает корабли НАТО в ряде регионов. В основном подобные маневры профессиональны и безопасны.

Также американский военный обратил внимание на то, что за последнее время Россия модернизировала свои вооруженные силы, передает РИА Новости.

В июне этого года произошел инцидент, который может квалифицироваться как провокация со стороны НАТО. Британский эсминец «Дефендер» пересек российскую границу и на три километра вошел в территориальные воды РФ. Экипаж корабля не реагировал на предупреждения военных. Впоследствии пограничный сторожевой корабль Черноморского флота РФ предупредительно выстрелил по нему. Позже самолет Су-24м произвел предупредительное бомбометание по курсу движения судна.

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