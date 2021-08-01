Число жертв аварии на химкомбинате под Ростовом возросло до четырех человек

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

В больнице умерли еще три человека, пострадавшие во время ЧП на химическом комбинате «Каменский» в Ростовской области. Таким образом, число жертв аварии возросло до четырех человек. Об этом в воскресенье, 1 августа, сообщил спикер парламента региона Александр Ищенко.

— Четыре человека умерли в результате аварии и пожара на химкомбинате «Каменский». Соболезную родным и близким. Врачи борются за жизни других пострадавших. Хочется верить, что число жертв этой аварии больше не увеличится, — написал он на своей странице в соцсети Facebook.

В четверг, 29 июля, на химкомбинате «Каменский» в городе Каменск-Шахтинский (Ростовская область — прим. «ВМ») произошла авария, в результате которой семь человек попали с ожогами в реанимацию.